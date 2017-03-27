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Сергей Левченко обсудил с Виталием Шубой инвестпроекты, реализуемые в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с членом Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталием Шубой. Один из вопросов, который обсудили на встрече, - реализация в регионе инвестиционных проектов.

В настоящее время более 40 инвестиционных проектов реализуется на территории Иркутской области. Ряд инвестпроектов связан со строительством заводов, модернизацией и реконструкцией действующих производств, лесопромышленным комплексом, фармацевтической деятельностью, с добычей нефти и золота.

В 2017 году ООО «Горнорудная компания «Угахан» (ГК «Высочайший») на территории Иркутской области планирует запустить инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении «Верхний Угахан». К 2018 году планируется обеспечить до 3 тонн добычи золота и более 300 кг серебра. Инвестиционный проект ООО «Транснефть-Восток» предусматривает расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». Кроме них, рассматривается проект ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Также С. Левченко и В. Шуба обменялись мнениями по теме межбюджетных отношений. "Сейчас готовится ряд соглашений с крупными компаниями. И самое важное, подписанные документы должны быть экономически и социально выгодны для региона", - отметил В. Шуба.

Кроме того, сенатор и глава Иркутской области обсудили вопросы высшей школы в Иркутске. "ИГУ, один из ведущих вузов Иркутской области, подал заявку на участие в конкурсе по созданию опорного университета. Кроме того, впереди выборы ректоров нескольких крупных высших учебных заведений Приангарья. Поэтому данная тема заслуживает нашего пристального внимания", - сказал С. Левченко.

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2017-03-27 10:56:30




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