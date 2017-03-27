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В Иркутской области утвержден антикризисный план на 2017 год

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Иркутск. Сибирские новости - План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области в 2017 году утвердил губернатор региона Сергей Левченко.

Как отметил министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, в настоящее время основные направления плана - это активизация экономического роста, повышение доходной базы и оптимизация расходов консолидированного бюджета региона, а также повышение инвестиционной привлекательности региона.

"В основу плана легли направления работы правительства региона по преодолению кризисной ситуации в 2016 году. Принятые тогда меры доказали свою эффективность и позволили увеличить доходы консолидированного бюджета области на 24,6 млрд руб., - подчеркнул А. Логашов. - Полученный опыт оказался полезен в условиях формирования бюджета 2017 года, когда финансовая политика федерального центра поставила регион перед необходимостью искать дополнительные источники для обеспечения финансовой и экономической стабильности".

С этой целью в 2017 году планом предусмотрено увеличение числа предприятий, с которыми будут заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Правительство региона планирует расширить круг предприятий за счет установления партнерских отношений с крупными торговыми сетями, компаниями, занимающимися дорожным строительством. В рамках реализации мероприятий плана в 2016 году заключено 23 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с крупными компаниями, действующими в регионе, и ключевыми инвесторами. Впервые за пять лет подписаны соглашения с ОАО Группа «Илим», Банком ВТБ (ПАО), ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Значительно выросли налоговые платежи в консолидированный бюджет области.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова пояснила, что разработке плана на 2017 год предшествовал анализ возможностей для увеличения доходов бюджета средствами от уплаты налогов. "Улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета позволило в том числе особое внимание к налоговой отдаче предприятий лесной отрасли, обязательные платежи которых за 2016 год составили 4,3 млрд руб., на 62% больше, чем в прошлом году. При этом темп роста отчислений НДФЛ лесопользователями увеличился на 19%. Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета в 2016 году составила 54,5 тыс. руб. на человека, что является вторым по величине (после Красноярского края) значением в СФО и 19 среди субъектов РФ", - уточнила М. Петрова.

Отмечается снижение неформальной занятости, легализация заработной платы и работников, что обеспечило дополнительные поступления в бюджет области в 2016 году более 240 млн руб., легализованы трудовые отношения 47,5 тыс. граждан. По данным выборочного обследования рабочей силы численность занятых в неформальном секторе экономики Иркутской области в 2016 году снизилась на 29,7 тыс. человек.

В антикризисный план 2017 года к мерам, направленным на активизацию экономического роста, дополнительно включены мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по недопущению увеличения уровня безработицы. Для организации новых производств и обеспечения импортозамещения включены меры по поддержке отраслей промышленности.

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2017-03-27 10:59:16




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