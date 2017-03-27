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Иркутский асфальтобетонный завод заработает в начале мая

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский асфальтобетонный завод МУП «ИркутскАвтодор» начнет свою работу в начале мая. Производство асфальта и битума планируют запустить, как только установятся среднесуточные положительные температуры, при которых возможен ремонт дорог. Об этом на выездном совещании по подготовке завода к строительному сезону доложил мэру города Дмитрию Бердникову директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский.

По оценке специалистов, в 2017 году для реализации мероприятий по реконструкции и ремонту автомобильных дорог в областном центре потребуется порядка 200 тыс. тонн асфальта и около 10 тыс. тонн битума. Для контроля за качеством производимых и поставляемых материалов для лаборатории предприятия было закуплено новое оборудование.

"Нам необходимо максимально усилить контроль за качеством асфальта на всех стадиях его производства, - заявил глава города. ­- Также в этом году мы продолжим практику, когда подрядчики будут переделывать за свой счет некачественно выполненные работы по ремонту дорог".

Напомним, в этом году планируется привести в порядок около 800 тыс. кв. м дорожного полотна, включая внутриквартальный ремонт и ремонт дорог частного сектора.

Также М. Чайковский отметил, что в первых числах апреля ямочный ремонт дорог начнется при помощи машины БЦМ, чья производительность в десятки раз превышает работающих сейчас рециклеров.

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2017-03-27 11:02:55




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