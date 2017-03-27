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Проект «Иркутский центр региональной истории современной России» запустят в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Новый общественный проект «Иркутский центр региональной истории современной России» стартует в Иркутске. В его рамках предполагается создание площадки для публичных мероприятий по обсуждению политических и общественных событий Иркутской области конца 1980 - начала 2010 годов, а также проведение различных арт-мероприятий. Предполагается, что публичные встречи с участниками событий, которые повлияли на региональную историю за последние 30 лет, будут транслироваться в онлайн-режиме.

Открывает серию мероприятий выставка политического автографа, где будут представлены автографы всех семи губернаторов Иркутской области, последнего председателя облсовета и всех семи спикеров регионального парламента, руководителей города Иркутска, полномочных представителей президента РФ в Иркутской области, депутатов Государственной Думы РФ от Иркутской области разных лет. Также в рамках выставки пройдет публичное выступление эксперта по автографам.

Открытие выставки состоится 28 марта в Иркутской научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253). Начало в 16:00.

Инициатором проекта выступает Фонд сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова.

2017-03-27 11:59:58




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