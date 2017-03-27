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В Чунском районе в этом году планируется отловить 112 безнадзорных животных
12:32 - Чунский район. Сибирские новости - Заниматься отловом безнадзорных животных на территории Чунского района …
В Ангарске иномарка сбила двух девочек 8 и 6 лет, один ребенок госпитализирован
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Инспекторы дорожной полиции УМВД России по Ангарскому городскому округу …
В четырех населенных пунктах Чунского района сохраняется угроза подтопления
12:25 - Чунский район. Сибирские новости - Потенциально в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта …
Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья пройдет в Иркутской области
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья имени Валентина Распутина …
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - С 26 марта в Международном аэропорту Иркутска введено обновленное летнее …
Предприятия Братска помогут благоустроить 28 парковых зон города
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Участники Клуба деловых людей в Братске помогут привести в порядок основные …
Проект «Иркутский центр региональной истории современной России» запустят в Иркутске
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Новый общественный проект «Иркутский центр региональной истории современной …
Иркутский асфальтобетонный завод заработает в начале мая
11:02 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский асфальтобетонный завод МУП «ИркутскАвтодор» начнет …
В Иркутской области утвержден антикризисный план на 2017 год
10:59 - Иркутск. Сибирские новости - План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики …
Сергей Левченко обсудил с Виталием Шубой инвестпроекты, реализуемые в Иркутской области
10:56 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с членом Совета …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных и северных районах на юго-восточный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
«Ростелеком» с момента запуска мобильной связи на территории Сибири подключил 30 тыс. новых пользователей – из них 25 тыс. абонентов массового сегмента и еще 5 тыс. корпоративных клиентов. Больше всего абонентов обслуживает Новосибирский, Кемеровский и Иркутский филиалы компании. Сейчас оптимальный тарифный план можно выбрать из линейки «Суперсимка» и «Простоинтернет».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».