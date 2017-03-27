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Предприятия Братска помогут благоустроить 28 парковых зон города

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Участники Клуба деловых людей в Братске помогут привести в порядок основные парковые зоны города во время предстоящего месячника санитарной очистки. В настоящее время на территории города насчитывается около 50 парковых зон площадью 1,5 млн кв. м.

По сообщению администрации города, для улучшения экологической ситуации в Братске и обеспечения комфортного проживания горожан участие предложено принять предприятиям и организациям, которые возглавляют члены Клуба. Планируется благоустроить силами предприятий 16 парковых зон Центрального округа, шесть - Падунского и шесть - Правобережного округа.

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2017-03-27 12:10:26




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