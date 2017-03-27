В Чунском районе в этом году планируется отловить 112 безнадзорных животных

12:32 - Чунский район. Сибирские новости - Заниматься отловом безнадзорных животных на территории Чунского района …

В Ангарске иномарка сбила двух девочек 8 и 6 лет, один ребенок госпитализирован

12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Инспекторы дорожной полиции УМВД России по Ангарскому городскому округу …

В четырех населенных пунктах Чунского района сохраняется угроза подтопления

12:25 - Чунский район. Сибирские новости - Потенциально в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта …

Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья пройдет в Иркутской области

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья имени Валентина Распутина …

Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - С 26 марта в Международном аэропорту Иркутска введено обновленное летнее …

Предприятия Братска помогут благоустроить 28 парковых зон города

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Участники Клуба деловых людей в Братске помогут привести в порядок основные …

Проект «Иркутский центр региональной истории современной России» запустят в Иркутске

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Новый общественный проект «Иркутский центр региональной истории современной …

Иркутский асфальтобетонный завод заработает в начале мая

11:02 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский асфальтобетонный завод МУП «ИркутскАвтодор» начнет …

В Иркутской области утвержден антикризисный план на 2017 год

10:59 - Иркутск. Сибирские новости - План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики …

Сергей Левченко обсудил с Виталием Шубой инвестпроекты, реализуемые в Иркутской области

10:56 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с членом Совета …