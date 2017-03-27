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Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание

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Иркутск. Сибирские новости - С 26 марта в Международном аэропорту Иркутска введено обновленное летнее расписание с возобновлением сезонных маршрутов и новыми направлениями. Расписание будет действовать до конца октября.

С 8 апреля базовая компания аэропорта ИрАэро открывает регулярный рейс Иркутск - Барнаул - Санкт-Петербург. В культурную столицу иркутяне будут летать на комфортабельном воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Этот же перевозчик будет дважды в неделю летать по маршруту Иркутск - Омск - Сочи, а с середины июня начнет еженедельные перелеты в Анапу и Геленджик.

Партнер иркутского аэропорта авиакомпания «Северный ветер» заявила еще один рейс в Москву. Таким образом на пике летнего сезона из Иркутска в Первопрестольную будет отправляется 11 рейсов ежедневно.
В летнем расписании увеличены частоты по ключевым международным направлениям. Каждую неделю аэропорт Иркутска будет обслуживать 11 рейсов в Пекин и 5 рейсов в Сеул. Авиасообщение с Улан-Батором с 16 мая перейдет в ежедневный режим.

С наступлением весенне-летней навигации открывается чартерная программа из иркутского аэропорта в Анталию, кроме того, авиакомпания «Сибирь» будет выполнять новый регулярный рейс в Таиланд.

В иркутском аэропорту уверены, что международная программа полетов будет расширена по итогам форума «Время отдыхать на Байкале!», который пройдет в аэропорту 31 марта. Так после аналогичного форума в прошлом году, в аэропорт Иркутска пришли авиаперевозчики, которых до этого не было в заявочных списках.

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2017-03-27 12:14:49




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