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Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья пройдет в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья имени Валентина Распутина пройдет в сентябре в Иркутской области. Его проведут по инициативе председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. Об этом на встрече с редакторами и журналистами столичных СМИ сообщил глава региона Сергей Левченко. Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия Иркутской области.

"Этот год богат на юбилейные даты. Совсем недавно мы отметили 80-летие со дня рождения нашего знаменитого земляка Валентина Распутина. Сейчас готовимся к мероприятиям, посвященным юбилею великого драматурга Александра Вампилова", - заявил С. Левченко.

Губернатор рассказал еще о ряде мероприятий, проводимых в год юбилея области. В том числе, в июне в Иркутске и Байкальске пройдет международный культурный форум «Байкал-Тотем». В его рамках состоится международная ярмарка детской книги. Кроме того, предполагается, что на территории промзоны Байкальского целлюлозно-бумажного комбината пройдет культурный марафон с участием ведущих российских и зарубежных исполнителей. Этот проект был презентован на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который прошел в декабре.

С. Левченко также напомнил, что в этом году отмечается 220-летие со дня рождения Святителя Иннокентия. Губернатор сообщил, что сейчас завершается первый этап работ по строительству культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района. К концу июня будет завершено обустройство автомобильной дороги Качуг - Мыс - Кузнецы, протяженность которой 14 км.

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2017-03-27 12:22:24




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