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В четырех населенных пунктах Чунского района сохраняется угроза подтопления

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Чунский район. Сибирские новости - Потенциально в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта Чунского района (Пионерский, Октябрьский, Тахтамай, Бунбуй). В зону возможного подтопления попадают 42 жилых дома, где проживает 125 человек. В муниципальных образованиях утверждены планы противопаводковых мероприятий, созданы координационные комиссии. Для эвакуации населения подготовлены пункты временного размещения, места для эвакуации сельскохозяйственных животных, заключены договоры на поставку предметов первой необходимости и продуктов питания. Во всех населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления, имеются электросирены.

В бюджете Чунского района создан резервный фонд в размере 1,8 млн руб., в бюджетах поселений - от 2 до 30 тыс. руб.

Как отмечается в сообщении, осень и зима отличались значительными колебаниями температуры, из-за чего ледообразование было более поздним и неравномерным. Толщина льда на реке достигает 90 см и больше. Снег имеет повышенную влажность и плотность. Эти параметры увеличивают скорость таяния. В случае интенсивного таяния возможно повышения уровня воды и выхода ее за пределы русла. Однако пока погода позволяет говорить о благоприятном прогнозе. Вскрытие реки Чуна ориентировочно ожидается в сроки, близкие к многолетним значениям - в верховьях с 25 по 29 апреля, в северной части - с 29 апреля по 2 мая.
Службы к проведению противопаводковых мероприятий готовы. В случае резкого подъема воды возможно привлечение более 200 человек личного состава, около 50 единиц техники, 16 маломерных судов. В населенных пунктах подготовлены вертолетные площадки.

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2017-03-27 12:25:02




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