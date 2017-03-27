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В Ангарске иномарка сбила двух девочек 8 и 6 лет, один ребенок госпитализирован

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Инспекторы дорожной полиции УМВД России по Ангарскому городскому округу разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка.

В минувшее воскресенье около 11:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ленина и Московская в Ангарске автомобиль «Рено-Логан» сбил двух девочек 8 и 6 лет. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали у одной из девочек закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Она госпитализирована.

Приступив к проверке инцидента, сотрудники ГИБДД изучили запись видеорегистратора. На ней отчетливо видно, как водитель иномарки, двигаясь по левой полосе на зеленый сигнал светофора, приближается к перекрестку и останавливается перед ним. Дальнейшее движение ему ограничивает затор, образовавшийся на перекрестке. В этот момент две девочки увидев, что автомашина остановилась, начинают перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора и оказываются под колесами другой иномарки.

По факту ДТП проводится тщательная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, в том числе и в отношении законных представителей несовершеннолетних.

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2017-03-27 12:28:32




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