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В Чунском районе в этом году планируется отловить 112 безнадзорных животных

Фото: Сибновости
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Чунский район. Сибирские новости - Заниматься отловом безнадзорных животных на территории Чунского района в 2017 году будет Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных, чье подразделение работает на территории. В этом году району на отлов безнадзорных собак из областного бюджета выделено 280 тыс. руб., этого хватит на поимку, последующее содержание и обработку 112 животных. Ранее выделялось около 60 тыс. руб. из расчета на 52 собаки.

По сообщению администрации района, увеличение объема средств объясняется изменениями в областном законодательстве, по которому в пунктах передержки животных будут содержать не полгода, как раньше, а до 30 дней. Заявки на отлов подали почти все муниципальные образования района.

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2017-03-27 12:32:29




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