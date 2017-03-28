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Опыт борьбы с браконьерством Байкальского заповедника предлагается распространить на другие регионы

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Москва. Сибирские новости - Опыт борьбы с браконьерством Байкальского заповедника предлагается распространить на другие регионы страны. С предложением выступил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Как отмечается в сообщении, на Байкале в настоящее время эффективно действует инспекторская группа «Баргузин».

В целом на особо охраняемых природных территориях России в 2016 году было выявлено 186 нарушений режима ООПТ и их охранных зон в сфере охоты, 755 - в сфере рыболовства, вскрыты факты незаконной добычи 67 крупных зверей, к уголовной ответственности по приговорам судов привлечен 81 человек. В частности, как сообщали «Сибирские новости», за последнее время неоднократно фиксировались случаи браконьерства в Тофаларском заказнике.

Государственный надзор на федеральных ООПТ, в том числе борьба с браконьерством, осуществляется главным образом силами инспекторского состава, входящего в штат 133 федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление ООПТ. К слабым сторонам сотрудников относится невысокая мотивация, слабая профессиональная подготовка, низкий уровень использования современных организационных и технических форм и методов работы.

С целью повышения эффективности борьбы с браконьерством на ООПТ планируется повысить уровень оплаты труда, подготовку и квалификацию инспекторского состава, совершенствовать формы и методы оперативной работы (развитие системы оперативных инспекторских групп, внедрение в практику формирования и использования сводных межрегиональных инспекторских отрядов, расширение практики конного патрулирования и другие).

По данным минприроды России, ущерб от незаконной добычи охотничьих ресурсов составляет 18 млрд руб., что превышает объем легально добытой в России продукции охоты (16 млрд руб.).

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2017-03-28 07:31:05




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