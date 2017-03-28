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ФАНО России провело в Иркутске заседание по фактам нарушения земельного законодательства

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Москва. Сибирские новости - Представители ФАНО России провели в Иркутске расширенное заседание по фактам нарушения земельного законодательства.

Как говорится в сообщении, на территории, находящейся в сфере деятельности Сибирского территориального управления ФАНО России, выявлены многочисленные нарушения имущественных отношений. На федеральных земельных участках незаконно расположены объекты недвижимости третьих лиц либо федеральные земли используются третьими лицами без соответствующих разрешений.

В ходе совещания участниками выработан ряд совместных решений по урегулированию земельно-правовых отношений с собственниками недвижимого имущества, расположенного на федеральных земельных участках, и защите имущественных интересов Российской Федерации.

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2017-03-28 07:34:28




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