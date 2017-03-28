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Конференция по развитию производительных сил пройдет в Иркутской области
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Конференция по развитию производительных сил пройдет в регионе в августе …
Реализацию закона о бесплатном предоставлении гражданам земли промониторит Заксобрание Иркутской области
09:28 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области в ближайшее время проведет мониторинг …
Иркутская область вошла в ТОП-5 по числу фондов-фандрайзеров
09:21 - Москва. Сибирские новости - Информационный проект о работе благотворительных фандрайзинговых фондов России …
Власти Иркутской области предлагают усилить работу с населением в пожароопасный период
08:53 - Иркутск. Сибирские новости - Минимизировать количество возгораний, сократить число природных пожаров, …
У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено около 600 животных
08:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе продолжается работа по ликвидации очага африканской чумы …
Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" отметила 20-летие
08:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области …
Подготовка к акции "Бессмертный полк" начинается в "Молчановке"
07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского начинает подготовку к празднику …
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2017 года
07:51 - Москва. Сибирские новости - Коэффициент индексации социальных пенсий в России с 1 апреля 2017 года утверждается …
Безработным Иркутска расскажут о возможности трудоустройства с переездом в другую местность
07:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 29 марта пройдет «День трудовой мобильности». Мероприятие …
ФАНО России провело в Иркутске заседание по фактам нарушения земельного законодательства
07:34 - Москва. Сибирские новости - Представители ФАНО России провели в Иркутске расширенное заседание по фактам …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, ночью в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, днем в северных районах местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, ночью в южных и верхнеленских районах северо-западный 3 — 8 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Работники АО «Ангарскцемент» померились силами в соревнованиях по подледному лову, которые традиционно входят в программу общезаводской спартакиады.
«Ростелеком» предоставляет возможность просмотра цифрового телевидения и доступа к сопутствующим интерактивным сервисам в 44 гостиницах и отелях на территории Сибири. Данную услугу компания запустила в конце прошлого года. При этом в планах на 2017 год подключить к услугам еще более 100 отелей.
В 2016 году банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири 146 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.