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Безработным Иркутска расскажут о возможности трудоустройства с переездом в другую местность

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 29 марта пройдет «День трудовой мобильности». Мероприятие организует министерство труда и занятости Иркутской области.

Безработным гражданам расскажут о возможности переезда в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии, а также об условиях получения финансовой поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты ведомства предоставят информацию о наличии свободных рабочих мест межрегионального и межтерриториального банков вакансий, о ситуации на рынке труда региона, востребованных профессиях и о требованиях, предъявляемых работодателями к кандидатам на вакантные места. Гражданам помогут подобрать варианты для трудоустройства, ознакомят с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки при переезде (переселении).

Мероприятие будет проходить в министерстве труда и занятости Иркутской области (ул. Желябова, д. 8а, каб. 506) с 10:00 до 16:00. Телефон для справок: 8 (3952) 33-62-39. Для граждан, не имеющих возможности обратиться лично, будет работать телефон горячей линии: 8 950-129-2059.

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2017-03-28 07:44:03




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