Реализацию закона о бесплатном предоставлении гражданам земли промониторит Заксобрание Иркутской области

09:28 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области в ближайшее время проведет мониторинг …

Иркутская область вошла в ТОП-5 по числу фондов-фандрайзеров

09:21 - Москва. Сибирские новости - Информационный проект о работе благотворительных фандрайзинговых фондов России …

Власти Иркутской области предлагают усилить работу с населением в пожароопасный период

08:53 - Иркутск. Сибирские новости - Минимизировать количество возгораний, сократить число природных пожаров, …

У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено около 600 животных

08:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе продолжается работа по ликвидации очага африканской чумы …

Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" отметила 20-летие

08:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области …

Подготовка к акции "Бессмертный полк" начинается в "Молчановке"

07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского начинает подготовку к празднику …

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2017 года

07:51 - Москва. Сибирские новости - Коэффициент индексации социальных пенсий в России с 1 апреля 2017 года утверждается …

Безработным Иркутска расскажут о возможности трудоустройства с переездом в другую местность

07:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 29 марта пройдет «День трудовой мобильности». Мероприятие …

ФАНО России провело в Иркутске заседание по фактам нарушения земельного законодательства

07:34 - Москва. Сибирские новости - Представители ФАНО России провели в Иркутске расширенное заседание по фактам …

Опыт борьбы с браконьерством Байкальского заповедника предлагается распространить на другие регионы

07:31 - Москва. Сибирские новости - Опыт борьбы с браконьерством Байкальского заповедника предлагается распространить …