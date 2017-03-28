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Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2017 года

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Москва. Сибирские новости - Коэффициент индексации социальных пенсий в России с 1 апреля 2017 года утверждается в размере 1,015. Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2015 год составил 7965 руб., за 2016 год - 8081 руб., индекс роста за 2016 год - 1,015.

Как поясняется на сайте правительства РФ, при индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с Федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава и другие категории граждан).

Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.
Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Расходы на проведение с 1 апреля 2017 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 4,9 млрд руб. до конца года.

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2017-03-28 07:51:52




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