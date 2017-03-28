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Подготовка к акции "Бессмертный полк" начинается в "Молчановке"

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Иркутск. Сибирские новости - Библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского начинает подготовку к празднику Победы в Великой Отечественной войне и акции «Бессмертный полк». В 2016 году в шествии памяти приняли участие 44 страны и 450 городов. В Иркутске по центральным улицам с портретами родных прошли около 42 тыс. иркутян.

Главный атрибут акции «Бессмертный полк» - это штендер, щит, на котором размещается фотография и информация об участнике войны. «Молчановка» предлагает помощь в изготовлении штендера: в библиотеке вы можете бесплатно отсканировать фотографию героя, а специалисты затем распечатают, заламинируют и закрепят ее на пластиковой основе с ручкой-держателем. Возможно изготовление штендеров форматов А 4 и А 3.

Заявки на изготовление принимаются уже сейчас, ежедневно с 09:00 до 20:00. Справки по телефону 48-66-80, добавочный 130.

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2017-03-28 07:56:51




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