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Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" отметила 20-летие

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Иркутск. Сибирские новости - Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" отметила 20-летие. С этой датой организацию поздравил председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка.

Участницы ассоциации - многодетные матери, которые успевают не только воспитывать детей, но еще и вести общественную работу. «Берегиня» - организатор многочисленных конкурсов и акций областного масштаба. Все они посвящены семье, материнству и детству. Также ассоциация систематически организует культурные походы детей из многодетных семей.

Сергей Брилка отметил, что важность такой работы трудно переоценить. «Как взрослый человек, который тоже вырос в семье, где было 11 детей, точно знаю, что в сегодняшних условиях не все ребята имеют возможность даже побывать в Иркутске. Когда позже они приедут сюда учиться, им потребуется адаптация в большом и шумном городе. Подобные акции позволяют детям уже сейчас почувствовать иной ритм жизни, продемонстрировать свои таланты широкой аудитории», - подчеркнул Сергей Брилка.

За активную гражданскую позицию и личный вклад в защиту интересов многодетных семей благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка вручил руководителю ассоциации Галине Солянкиной. Она также является членом Общественного Совета при Заксобрании и участвует в продвижении интересов многодетных семей на законотворческом уровне. «В том числе, и по инициативе ассоциации «Берегиня» в свое время был принят областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», где к льготным категориям отнесены и многодетные семьи. Знаем, как все непросто происходит с этими участками, особенно в Иркутске и пригородах, сколько вокруг этого проблем. Мы планируем в ближайшее время провести мониторинг реализации этого закона и при необходимости внести коррективы для более эффективного его применения»,- отметил председатель Законодательного Собрания области.

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2017-03-28 08:20:05




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