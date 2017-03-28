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У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено около 600 животных

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе продолжается работа по ликвидации очага африканской чумы свиней. Межведомственные группы, в составе которых сотрудники оперативных служб, местной администрации, ветврачи, представители Россельхознадзора и дезинфекторы, обошли почти 3,8 тыс. дворов. Установлено, что в 217 подворьях находится скот. Трое местных жителей самостоятельно заявили о наличии у них поголовья свиней.

Всего к настоящему моменту в карантинной зоне отчуждено 558 свиней. Животных забрали из 121 подворья. Их уничтожают на специально подготовленном участке на территории Хомутовского МО, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Для досмотра въезжающего и выезжающего транспорта и контроля за вывозом свиней и продуктов животноводства из карантинной зоны работают четыре поста ДПС и два - Нацгвардии России. В администрации Хомутовского МО действует оперативный штаб под руководством первого заместителя мэра Иркутского района Григория Пура.

Напомним, в Иркутском районе с 25 марта введен режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 5 км от очага АЧС в деревне Куда Хомутовского МО объявлен карантин.

Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.

Владельцам личных подсобных хозяйств Хомутовского МО необходимо предоставлять информацию о свинопоголовье оперативным группам. Из резервного фонда региона пострадавшим фермерам выплатят компенсацию за изъятых свиней по стоимости 150 руб. за килограмм живого веса. В настоящее время заявления на компенсацию принимаются в администрации Хомутовского муниципального образования.

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2017-03-28 08:35:14




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