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Власти Иркутской области предлагают усилить работу с населением в пожароопасный период

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Иркутск. Сибирские новости - Минимизировать количество возгораний, сократить число природных пожаров, в том числе торфяных, направить усилия на раннее их обнаружение поможет работа с населением. Акцент на информирование людей в области пожарной безопасности предложил сделать первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Он провел селекторное совещание с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усольского, Качугского и Ольхонского районов.

В мероприятии также приняли участие представители Главного управления МЧС по Иркутской области, полиции, регионального министерства лесного комплекса, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора и «Заповедного Прибайкалья».

"При разъяснительной работе с населением необходимо учитывать особенности того или иного района, ландшафта местности, род деятельности проживающих там людей, популярность среди туристов, рыбаков и охотников, - отметил Александр Битаров. - Необходимо использовать современные технические возможности для информирования населения о лесопожарной ситуации и ограничительных мерах, связанных с особым противопожарным режимом. Например, делать это через смс-рассылки и социальные сети. Это позволит круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни оперативно доводить до населения необходимую информацию. Это новые методы, на которые необходимо сделать акцент".

Председателям КЧС тех районов, где были зафиксированы отдельные очаги торфяных пожаров, рекомендовано проводить активный мониторинг территорий с привлечением рыбаков, охотников, лесозаготовителей для своевременного обнаружения возгораний и реагирования на них.

Определен круг задач, за реализацию которых на своей территории отвечают главы муниципальных образований. Это содержание противопожарных разрывов вдоль дорог, вокруг населенных пунктов и садоводств, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и систем оповещения населения.

В предстоящем лесопожарном сезоне, как и в прошлом году, принято решение отказаться от профилактических выжиганий травы. К мониторингу пожарной ситуации и разъяснительной работе с населением предложено привлекать старост населенных пунктов и добровольцев - активистов из числа местных жителей.

Подобные совещания с администрациями районов будут проводиться ежедневно. В первую очередь будут заслушиваться территории, наиболее подверженные природным пожарам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-03-28 08:53:00




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