|
..
|Центробанк РФ
|USD
|57.02
|
↑
|
(+57.02)
|EUR
|61.96
|
↑
|
(+61.96)
|10 CNY
|82.92
|
↑
|
(+82.92)
|
Власти Иркутской области предлагают усилить работу с населением в пожароопасный период
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Минимизировать количество возгораний, сократить число природных пожаров, в том числе торфяных, направить усилия на раннее их обнаружение поможет работа с населением. Акцент на информирование людей в области пожарной безопасности предложил сделать первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Он провел селекторное совещание с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усольского, Качугского и Ольхонского районов.
В мероприятии также приняли участие представители Главного управления МЧС по Иркутской области, полиции, регионального министерства лесного комплекса, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора и «Заповедного Прибайкалья».
"При разъяснительной работе с населением необходимо учитывать особенности того или иного района, ландшафта местности, род деятельности проживающих там людей, популярность среди туристов, рыбаков и охотников, - отметил Александр Битаров. - Необходимо использовать современные технические возможности для информирования населения о лесопожарной ситуации и ограничительных мерах, связанных с особым противопожарным режимом. Например, делать это через смс-рассылки и социальные сети. Это позволит круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни оперативно доводить до населения необходимую информацию. Это новые методы, на которые необходимо сделать акцент".
Председателям КЧС тех районов, где были зафиксированы отдельные очаги торфяных пожаров, рекомендовано проводить активный мониторинг территорий с привлечением рыбаков, охотников, лесозаготовителей для своевременного обнаружения возгораний и реагирования на них.
Определен круг задач, за реализацию которых на своей территории отвечают главы муниципальных образований. Это содержание противопожарных разрывов вдоль дорог, вокруг населенных пунктов и садоводств, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и систем оповещения населения.
В предстоящем лесопожарном сезоне, как и в прошлом году, принято решение отказаться от профилактических выжиганий травы. К мониторингу пожарной ситуации и разъяснительной работе с населением предложено привлекать старост населенных пунктов и добровольцев - активистов из числа местных жителей.
Подобные совещания с администрациями районов будут проводиться ежедневно. В первую очередь будут заслушиваться территории, наиболее подверженные природным пожарам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ссылки по теме:
2017-03-28 08:53:00
Комментарии
|
|
Конференция по развитию производительных сил пройдет в Иркутской области
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Конференция по развитию производительных сил пройдет в регионе в августе …
Реализацию закона о бесплатном предоставлении гражданам земли промониторит Заксобрание Иркутской области
09:28 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области в ближайшее время проведет мониторинг …
Иркутская область вошла в ТОП-5 по числу фондов-фандрайзеров
09:21 - Москва. Сибирские новости - Информационный проект о работе благотворительных фандрайзинговых фондов России …
Власти Иркутской области предлагают усилить работу с населением в пожароопасный период
08:53 - Иркутск. Сибирские новости - Минимизировать количество возгораний, сократить число природных пожаров, …
У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено около 600 животных
08:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе продолжается работа по ликвидации очага африканской чумы …
Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" отметила 20-летие
08:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области …
Подготовка к акции "Бессмертный полк" начинается в "Молчановке"
07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского начинает подготовку к празднику …
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2017 года
07:51 - Москва. Сибирские новости - Коэффициент индексации социальных пенсий в России с 1 апреля 2017 года утверждается …
Безработным Иркутска расскажут о возможности трудоустройства с переездом в другую местность
07:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 29 марта пройдет «День трудовой мобильности». Мероприятие …
ФАНО России провело в Иркутске заседание по фактам нарушения земельного законодательства
07:34 - Москва. Сибирские новости - Представители ФАНО России провели в Иркутске расширенное заседание по фактам …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, ночью в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, днем в северных районах местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, ночью в южных и верхнеленских районах северо-западный 3 — 8 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Работники АО «Ангарскцемент» померились силами в соревнованиях по подледному лову, которые традиционно входят в программу общезаводской спартакиады.
«Ростелеком» предоставляет возможность просмотра цифрового телевидения и доступа к сопутствующим интерактивным сервисам в 44 гостиницах и отелях на территории Сибири. Данную услугу компания запустила в конце прошлого года. При этом в планах на 2017 год подключить к услугам еще более 100 отелей.
В 2016 году банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири 146 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.