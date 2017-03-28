Иркутская область вошла в ТОП-5 по числу фондов-фандрайзеров
Москва. Сибирские новости - Информационный проект о работе благотворительных фандрайзинговых фондов России «Русфонд.Навигатор» выпустил ежегодный справочник.
Новый справочник включает 450 фондов из 73 регионов России. Большая часть из них зарегистрирована в Центральном (42%), Северо-Западном (19%) и Приволжском (14%) федеральных округах. Почти треть фондов находятся в Москве, 14% - в Санкт-Петербурге. В первой пятерке по числу фондов-фандрайзеров также Башкортостан, Иркутская область и Красноярский край. Наименьшее количество фондов зарегистрировано в Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.
Больше половины фондов (242 из 450) были зарегистрированы с 2011 по 2015 год. Только 3% фондов появились на свет в прошлом веке. Старейшая организация, попавшая в выборку, образована в 1993 году.
В анкетах фондам было предложено самим указать направления деятельности. Почти все назвали три и более видов: 48% занимаются организацией помощи тяжелобольным и детям-инвалидам, 45% - взрослым-инвалидам, у 31% фондов одним из видов работы является поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Меньше всего благотворительных организаций действуют в сфере науки и поддержки научных исследований.
Треть фондов сообщили, что работают по всей стране, 2,6% - на территории своего федерального округа. Почти треть фондов помогают жителям только своего региона, а 11% - исключительно своему городу. 10% работают в нескольких регионах, а 9,5% фондов действуют еще и в странах СНГ. Всего 2,1% фондов-фандрайзеров поддерживают конкретные медицинские учреждения.
Штат фондов по-прежнему невелик: в 82% работает не более 10 человек. Только восемь фондов насчитывают свыше 50 сотрудников, и лишь в одном - более 100. В среднем в штате благотворительной организации трудятся восемь человек.
Почти все фонды (91%) собирают пожертвования при помощи собственного сайта и социальных сетей. 74% занимаются фандрайзингом офлайн: организуют благотворительные мероприятия и акции, в том числе в местах массового скопления людей, активно сотрудничают с коммерческими структурами. Среди наиболее популярных способов фандрайзинга - офлайн-обращения к частным благотворителям (69%), ящики для пожертвований в общественных местах (64%), публикации в СМИ (57%), обращения к населению посредством листовок и буклетов (53%), SMS- и email-рассылки (32%).
По данным обновленного «Навигатора», в 2015 году фандрайзинговые фонды собрали более 12 млрд руб. При этом 51% сборов приходится всего на девять фондов (2% от общего числа) Москвы и Санкт-Петербурга. У 48% фондов сборы выросли по сравнению с предшествующим годом, у 28% уменьшились, а 24% не зафиксировали сколько-нибудь серьезных изменений в динамике фандрайзинга.
По данным справочника, на территории Иркутской области работают 13 благотворительных фондов. Лидерами по суммам сборов за 2015 год стали Благотворительный фонд «Дети Сибири» (работает не только на территории Иркутской области) - 8,696 млн руб., Благотворительный Фонд Красноштанова - 8,431 млн, Благотворительный Фонд «Добро24.ру» (работает не только на территории Иркутской области) - 6 млн, Некоммерческая организация «Благотворительный фонд Марины Седых» - 5,036 млн, Благотворительный фонд «Оберег» - 3,804 млн, Благотворительный фонд развития Иркутского района - 3,129 млн, Городской благотворительный фонд местного сообщества «Наследие иркутских меценатов» - 2,8 млн, Благотворительный Фонд Байкал Интеграция - 1,537 млн, Некоммерческая организация Общественный благотворительный фонд «Семьи детям» - 1,224 млн руб.
Фандрайзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг, fundraising) - процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом.
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2017-03-28 09:21:36