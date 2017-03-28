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Реализацию закона о бесплатном предоставлении гражданам земли промониторит Заксобрание Иркутской области

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области в ближайшее время проведет мониторинг реализации областного закона «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Об этом на встрече с представителями Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области "Берегиня" в честь 20-летия организации сообщил председатель ЗС Сергей Брилка.

Он отметил, что по инициативе ассоциации «Берегиня» в свое время был принят областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», где к льготным категориям отнесены и многодетные семьи. "Знаем, как все непросто происходит с этими участками, особенно в Иркутске и пригородах, сколько вокруг этого проблем. Мы планируем в ближайшее время провести мониторинг реализации этого закона и при необходимости внести коррективы для более эффективного его применения», - подчеркнул спикер областного парламента.

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2017-03-28 09:28:28




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