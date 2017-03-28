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В рамках проекта «Городская среда» планируется обустроить 200 иркутских дворов
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Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить порядка 200 иркутских дворов. Благоустройство территорий будет обязательно обсуждаться и согласовываться с жителями, начиная от разработки дизайна и заканчивая воплощением. Об этом на совещании по реализации проекта мэру Дмитрию Бердникову доложила руководитель департамента стратегического развития администрации Юлия Ашуркова. Она отметила, иркутяне могут направить заявки по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с 31 марта по 14 апреля по адресу: edinrosirkutsk@yandex.ru. Кроме того, подробная информация о проекте «Городская среда» представлена на официальном сайте администрации Иркутска www.admirk.ru.
"Вместе с иркутянами мы сможем сформировать общественные пространства высокого качества: высокотехнологичные, удобные и красивые, - подчеркнула Юлия Ашуркова. - Жители должны в первую очередь сами определить, что они хотят видеть в своем дворе. Кому-то нужны парковочные места, кому-то - детские площадки, а кому-то - места для выгула собак. Все эти пожелания будут учтены при составлении дизайн-проектов".
Развитие городской среды, уверены в мэрии, должно быть системным. Планируется, что на определенной территории весь комплекс мероприятий должен быть проведен единовременно, работы будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных дворов. Как отметила начальник департамента реализации градостроительной политики Ольга Иванова, сейчас главы округов ведут активную работу с населением, ТОСами, старшими по домам, управляющими компаниями.
В рамках реализации проекта «Городская среда» планируется обустроить 18 общественных пространств и 200 дворовых территорий. В том числе, фан-зону на бульваре Гагарина и острове Юность для трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, острова Юность и Конный, пляж Якоби, сквер Вампилова, парк Комсомольский, сад Томпсона, Иерусалимскую лестницу, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, площадь Конституции и т.д.
"Это именно те территории, по которым раннее поступали просьбы от жителей и обращения депутатов, заявки от общественных организаций, - сообщила О. Иванова. - На сегодня мы имеем уже девять концепций с готовой проектно-сметной документацией".
Параллельно с реализацией федерального проекта городские власти разрабатывают муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Иркутске на 2017 год». На ее реализацию в муниципальном бюджете предусмотрено 321 млн руб., из них 271 млн руб. будет направлен на благоустройство дворов, 50 млн руб. - на обустройство общественных пространств.
"В прошлом году мы начали благоустройство Иркутска и сейчас горожане ждут продолжение этой работы, - подчеркнул Д. Бердников. - Важно, чтобы проекты по обустройству дворовых территорий учитывали пожелания всех жителей. Поэтому нужно максимально подключать и общественность, и представителей ТОСов. Это задача, поставленная на федеральном уровне от партии «Единая Россия»".
Напомним, что в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство городских дворов и общественных зон. Программа рассчитана на 2017 - 2020 годы.
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2017-03-28 11:52:40
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