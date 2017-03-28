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Жителю Усть-Илимска грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы и вымогательство

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усть-Илимску регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном лишении свободы, совершенном с применением насилия, а также в вымогательстве, совершенном с применением насилия.

По версии следствия, в начале октября прошедшего года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Ленина г. Усть-Илимска, мужчина стучит по батарее и просит о помощи. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в квартире находится ее 29-летний владелец. Следователям СКР мужчина рассказал, что неделю назад к нему пришел знакомый, который приковал его наручниками к батарее, забрал паспорт и ключи от входной двери. В течение недели он периодически приходил в квартиру и избивал потерпевшего.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям СКР он пояснил, что хотел получить от потерпевшего денежные средства, а также право собственности на жилплощадь.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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2017-03-28 11:58:01




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