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МУП «Детская молочная кухня» запускает новые виды биойогуртов

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Иркутск. Сибирские новости - Новую продукцию планирует представить МУП «Детская молочная кухня» на выставке в СибЭкспоЦентре в апреле. Линейка биойогуртов пополнилась новыми вкусами: со злаками, вишней и маракуйей. «Надо отходить от традиционных тенденций, нужен какой-то экзотический вкус, пора вносить что-то новое», - прокомментировал журналистам директор предприятия Виктор Беляев.

В настоящее время готовятся все необходимые документы, поэтому в ближайшее время, как заверил В. Беляев, их можно будет попробовать в точках продаж «Детской молочной кухни» и в магазинах-партнерах.

Кроме того, в ближайшие три месяца руководство молочной кухни планирует открыть дополнительно еще три точки, пока подыскивают помещения. В настоящее время работает 16 точек реализации продукции. В. Беляев особенно заострил внимание, что все точки работают, как магазины, то есть продукцию можно получить не только по рецептам, но и приобрести всем желающим.

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2017-03-28 12:06:08




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