Более 120 школьников из России и Монголии принимают участие в VIII Байкальском детском форуме в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - VIII Байкальский детский форум «Экологическая культура: воспитание, мировоззрение, ответственность» проходит в Иркутской области с 27 марта по 1 апреля. Участие в нем принимают более 120 школьников и 60 педагогов из Республик Бурятия, Хакасия, Алтай, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской и Кемеровской областей, а также делегация школьников из Монголии.
В торжественном открытии форума приняли участие министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Кроме того, глава регионального образования и детский омбудсмен провели с участниками форума встречу, где ответили на вопросы ребят и обсудили пути улучшения экологической ситуации.
"Экологическое воспитание сегодня выходит на первое место, потому что необходимо сохранить нашу Землю, нашу природу для потомков. И мне отрадно сознавать, что интерес к этому направлению становится все больше и больше, судя по тому, какую заинтересованность проявляют ребята к таким предметам, как байкаловедение, регионоведение, окружающий мир и природоведение. В 2015 - 2016 учебном году на факультативах и спецкурсах по экологии, байкаловедению, естествознанию и окружающему миру в нашем регионе обучалось свыше 25 тыс. школьников. В области действуют около 450 кружков эколого-биологической направленности, в которых занимается еще около 7,5 тыс. человек. В организациях дополнительного образования функционирует более тысячи экологических и естественно-научных объединений, членами которых являются 14,5 тыс. подростков", - сообщила В. Перегудова.
В рамках форума его участники встретятся с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и членами правительства региона и обсудят вопросы экологической безопасности. Также они обменяются опытом проведения экологических акций и мероприятий, сыграют в экологический квест, посетят творческие мастер-классы, встретятся с известными учеными области, а также посетят Байкальский музей ИНЦ СО РАН, поднимутся на смотровую площадку «Камень Черского» и увидят озеро Байкал.
Байкальский детский форум проводится в Иркутской области с 2010 года. Его организатором является региональное министерство образования. Традиционно, основные мероприятия форума проводятся на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» (Ангарский городской округ).
Тематика форума ежегодно меняется: в разные годы на мероприятие собирались представители ученического самоуправления, школьных СМИ, школьники, увлеченные техническим творчеством и современными технологиями, участники патриотических объединений, юные спасатели и инспекторы дорожного движения.
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2017-03-28 12:08:13