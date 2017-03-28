В связи со вспышкой африканской чумы свиней открыта горячая линия

12:59 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска просит жителей города проявлять бдительность и не …

Актуальные вопросы лесного комплекса Иркутской области обсудили в региональном правительстве

12:56 - Иркутск. Сибирские новости - Актуальные вопросы лесного комплекса Иркутской области обсуждались сегодня …

Активисты ОНФ добились прекращения масштабного сжигания древесных отходов на предприятиях поселка Магистральный

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты Общероссийского народного фронта добились прекращения масштабного …

Объем выпуска продукции «Детской молочной кухни» в 2016 году увеличился на 30%

12:20 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Детская молочная кухня» увеличило производство молока на …

В рамках проекта «Театральный киносезон» в ближайшие два месяца состоятся девять показов

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Кинотеатр «Художественный» продолжает транслировать спектакли, …

Расходы по оплате за съемное жилье компенсируют в Иркутской области отдельным категориям семей

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 1 января 2017 года отдельным категориям семей предоставляется …

Более 120 школьников из России и Монголии принимают участие в VIII Байкальском детском форуме в Иркутской области

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - VIII Байкальский детский форум «Экологическая культура: воспитание, …

МУП «Детская молочная кухня» запускает новые виды биойогуртов

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Новую продукцию планирует представить МУП «Детская молочная кухня» …

Жителю Усть-Илимска грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы и вымогательство

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усть-Илимску регионального СУ СКР завершил расследование …

В рамках проекта «Городская среда» планируется обустроить 200 иркутских дворов

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной …