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Расходы по оплате за съемное жилье компенсируют в Иркутской области отдельным категориям семей

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 1 января 2017 года отдельным категориям семей предоставляется денежная компенсация расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Право на компенсацию имеют семьи одиноких родителей, имеющие трех и более детей, не достигших возраста 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных, принятых под опеку). Размер компенсации составляет 50% от размера платы за жилое помещение, установленной в договоре найма, но не более 6,4 тыс. рублей в месяц.

Предоставление денежной компенсации является дополнительной мерой социальной поддержки. Финансирование указанной компенсации осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области.

По вопросам предоставления компенсации гражданину необходимо обращаться в управление социальной зашиты населения по месту нахождения жилого помещения.

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2017-03-28 12:11:01




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