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В рамках проекта «Театральный киносезон» в ближайшие два месяца состоятся девять показов

Фото: Снежана Масник
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Иркутск. Сибирские новости - Кинотеатр «Художественный» продолжает транслировать спектакли, оперы и балеты в рамках проекта «Театральный киносезон». В ближайшие два месяца состоятся девять показов.

В этот раз в программу «Театрального киносезона» вошли спектакли и балет, отмеченные Национальным театральным фестивалем «Золотая Маска». По сообщению кинотеатра, два спектакля-обладатели «Золотой Маски» были номинированы на премию сразу в нескольких категориях: балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова (9 мая) и «Гроза» режиссера Андрея Могучего в БДТ им. Г. А. Товстоногова (25 апреля). Также будут показаны два проверенных временем шедевра, лауреаты «Золотой Маски» прошлых лет: спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба» в Малом драматическом театре - Театре Европы (11 апреля) и постановка Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» в «Мастерской П. Н. Фоменко» (16 мая).

Кроме того, вниманию зрителей будут представлены две оперы в постановке Метрополитен Опера (Нью-Йорк): «Травиата» (2 мая) и «Евгений Онегин» (23 мая). В последней опере главную роль исполняет Анна Нетребко. Из репертуара Большого театра зрители увидят балет «Герой нашего времени» (30 мая), в постановке Королевского Национального театра - спектакль «Гедда Габлер» (29 апреля), в постановке театра «Донмар» - спектакль о Жанне Д'Арк «Святая Иоанна» (4 апреля).

Все показы осуществляются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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2017-03-28 12:13:43




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