Объем выпуска продукции «Детской молочной кухни» в 2016 году увеличился на 30%

Иркутск. Сибирские новости - МУП «Детская молочная кухня» увеличило производство молока на 40% в 2016 году. Рост начался с сентября прошлого года. Как сообщил руководитель предприятия Виктор Беляев, резкий скачок произошел после нового года, когда все молокозаводы подняли цены. У МУПа цены остались на прежнем уровне, и литр молока 4,5% жирности можно приобрести за 88 руб.



Кроме того, в прошлом году было модернизировано производство: приобретена новая ванна для творога и ванна ВДП-350 для производства кисломолочной продукции. «Предыдущая ванна для творога больше 20 лет стояла на производстве. Объем ее был 700 литров, сейчас - 1,5 тонны. То есть количество творога ГОСТовского увеличилось в два раза. Для кисломолочной продукции ванну специально закупали не большого объема, а 350 литров, чтобы одновременно в день могли удовлетворить вкусы наших жителей и выпускать в день как можно больше видов кисломолочной продукции», - прокомментировал В. Беляев.



В настоящее время «Детская молочная кухня» выпускает семь видов йогурта, с помощью новой ванны возможно выпускать несколько партий в день, добавив еще три.



За 2016 год общий объем выпуска продукции увеличился на 30%, в планах продолжить наращивать обороты и в этом году. Прибыль за прошлый год на предприятии составила 6 млн руб., из них 2,852 млн руб. было перечислено в бюджет города.



Как отмечают на предприятии, при имеющемся оборудовании обороты можно увеличить еще на 25 - 30%. Ежедневно МУП перерабатывает 3,5 - 4 тонны молока. Из них 450 - 500 кг идет на творог (в том числе для детей от 6 мес.), молока выпускается 1,2 - 1,5 тонны, кисломолочной продукции - до 8 тыс. стаканов.



Также в прошлом году по многочисленным просьбам жителей начался выпуск козьего молока, сегодня ежедневно выпускается около 40 литров (зимой из-за окота выходило 12 - 15 литров). «Козье молоко - гипоаллергенное, малолактозное, оно наших местных производителей, то есть не сухое, не доставка. Цена на него у нас 75 руб., в других сетях и магазинах она доходит до 180 руб.», - пояснил В. Беляев.



В планах предприятия начать выпуск сметаны и сливок в небольших объемах, тем более сливкоотделитель уже есть. Просьбы на эти виды продукции от жителей тоже поступают.



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2017-03-28 12:20:00