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Активисты ОНФ добились прекращения масштабного сжигания древесных отходов на предприятиях поселка Магистральный
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Иркутск. Сибирские новости - Активисты Общероссийского народного фронта добились прекращения масштабного сжигания древесных отходов на лесопромышленных предприятиях в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. После сигнала общественников надзорные ведомства вынесли представления по фактам несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Как сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, в начале 2017 года в региональное отделение ОНФ обратились активисты Народного фронта Галина Федорова и Зинаида Хорошевская. Они представили фото- и видеоинформацию о сильном задымлении населенного пункта от сжигания отходов лесопереработки. С жалобами на ухудшение экологической обстановки в поселке в региональное отделение ОНФ обратились также жители Магистрального, население которого превышает 6 тыс. человек.
«Совместными усилиями мы решили проблему, которая негативным образом влияла на здоровье местных жителей и на экологическую ситуацию в целом. Особенно важно это в нынешнем году, который в России объявлен Годом экологии. В Иркутской области, как и во всей стране, идет подготовка к переходу на новые территориальные схемы по переработке твердых отходов, в связи с чем предприятиям лесопромышленной отрасли необходимо более пристально посмотреть на свою производственную цепочку», - сказал С. Апанович. Кроме того, продолжил эксперт ОНФ, на ситуацию нужно посмотреть с точки зрения экономической целесообразности, ведь отходы лесопереработки могут стать источником сырья для производства высококачественных древесных пеллет, которые пользуются спросом на мировом рынке. Тем более что одно из предприятий по производству пеллет находится на окраине поселка, второе - в нескольких километрах от населенного пункта.
Как ранее рассказали активисты ОНФ, на расстоянии более километра от Магистральнинского лесхоза во время сжигания отходов были видны огромные клубы дыма и открытый огонь высотой в несколько метров, при этом пепел разлетался в диаметре километра во все ближайшие дворы. Жители в своем обращении писали: «Более десяти дней мы задыхаемся от едкого дыма. В черте нашего поселка находятся несколько лесопромышленных предприятий, которые занимаются сжиганием отходов лесопиления на своих промбазах.
Неоднократные звонки в местную пожарную часть ситуацию не меняют. Сотрудники МЧС заявляют, что действия лесопромышленников законны, поскольку им необходимо как-то утилизировать отходы. На улицу выходить страшно, потому что дышать нечем, да и в квартирах стоит смог. Особенно сложно ночами и в первой половине дня». Жители поселка сообщили, что ночью и ранним утром на дорогах плохая видимость, многие из них ощущали постоянную головную боль и першение в горле и носу.
Эксперты ОНФ направили официальные запросы в главное управление МЧС России по Иркутской области и Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области. В ходе рейда факты сжигания отходов лесопиления и деревопереработки подтвердились, были вынесены представления, а также возбуждены дела по административно-правовым нарушениям, по фактам несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления. Местная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС также провела рейд по выявлению источников возгорания и задымления в черте поселка.
Активисты ОНФ продолжат общественный мониторинг по проверке экологической ситуации в поселке Магистральный.
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2017-03-28 12:45:48
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