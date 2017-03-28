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Актуальные вопросы лесного комплекса Иркутской области обсудили в региональном правительстве
Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Актуальные вопросы лесного комплекса Иркутской области обсуждались сегодня на совещании, которое провел губернатор Сергей Левченко. В совещании участвовали руководитель аппарата губернатора и областного правительства Дмитрий Чернышов, заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
"У нас в области с 15 марта введен особый противопожарный режим, чтобы лучше подготовиться к началу пожароопасного сезона. Мы должны навести еще больший порядок среди арендаторов. Мы в этом году являемся пилотным регионом, в котором будет апробирован проект по чипированию леса", - обозначил С. Левченко часть вопросов для обсуждения.
С. Шеверда отметил, что силы и средства пожаротушения в предстоящий лесопожарный сезон вступают обеспеченными финансово, проведены все необходимые конкурсы и заключены соответствующие контракты, в том числе на проведение авиамониторинга. На недавнем совещании по подготовке к пожароопасному периоду министерству лесного комплекса было дано поручение проанализировать все проекты освоения лесов с тем, чтобы выявить места, где пункты сосредоточения средств пожаротушения находятся более, чем трех часах доставки до возможных очагов лесных пожаров. В таких случаях проекты освоения лесов должны быть пересмотрены, и арендаторов через суд заставят прекратить там лесозаготовки.
Говоря о реализации первого этапа пилотного проекта по маркировке древесины, министр сообщил, что на сегодня на учет встало 667 пунктов приема, переработки и отгрузки леса. Заявки будут приниматься до 16 апреля. Затем владельцы таких пунктов должны будут подать в региональное министерство лесного комплекса отчеты о своей деятельности. Это будет вторым этапом, который продлится до 16 мая. Третий этап - введение на территории Иркутской области идентификационных карт для подтверждения законности происхождения древесины. Выдача таких карт лесозаготовителю будет производиться должностными лицами территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области. Каждая идентификационная карта будет привязана в информационной системе Иркутской области к конкретной лесосеке на основании лесной декларации, что не позволит лесозаготовителю сдать на пункты приема древесины больше заявленного в лесной декларации объема.
С. Левченко интересовала реализация областного закона по заготовке древесины для нужд граждан. По словам С. Шеверды, этот закон действует с 2009 года. За это время гражданами было заготовлено 4,7 млн м3 древесины, в том числе 912,9 тыс. м3 для строительства жилых домов. Губернатор и другие участники совещания обсудили, какие меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать случаи перепродажи такого леса третьим лицам.
Еще один обсуждавшийся вопрос был посвящен лесовосстановлению и борьбе с вредителями. В этом году локализацию и ликвидацию очагов сибирского шелкопряда планируется осуществить авиационным способом в Черемховском, Заларинском лесничествах на площади 17,5 тыс. га. В Качугском лесничестве такая борьба будет произведена наземным способом на площади две тысячи гектаров. В плане воспроизводства лесов в текущем году в Иркутской области решено апробировать проект высева дражированых лесных семян на гарях. Такое лесовосстановление позволит засеять участки поврежденного пожарами леса в труднодоступных местах.
Также на совещании поднимались вопросы развития биржевой торговли древесины, глубокой переработки леса и иных неотраслевых производств в территориальных подразделениях регионального минлеса. В частности, Сергей Шеверда рассказал о примере Черемховского лесхоза, где в прошлом году вложено инвестиций на сумму около 90 млн руб., а в январе - феврале этого года - 30 млн рублей. В результате на участках лесхоза делается ремонт гаражей, мастерских, общежитий, закупается новая техника, восстанавливается лесопильное производство. В планах запустить линию по переработки опилок и щепы в пеллеты. С. Левченко подчеркнул важность такого развития лесхозов по всей области.
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2017-03-28 12:56:23
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