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В связи со вспышкой африканской чумы свиней открыта горячая линия

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Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска просит жителей города проявлять бдительность и не покупать мясо и мясные продукты на стихийных рынках в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Иркутском районе.

О фактах несанкционированной продажи мясной продукции можно сообщить на горячую линию отдела контроля департамента развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономики администрации города Иркутска по телефону 520-122.

Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

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2017-03-28 12:59:18




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