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С дорог и придомовых территорий Братска этой зимой вывезено 100 тыс. кубометров снега

Фото: Сибновости
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Братск. Сибирские новости - МБУ «Дорожная служба города Братска» и управляющие компании с дорог и придомовых территорий Братска с начала зимнего сезона вывезли 100 тыс. кубометров снега. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации, которое провел мэр Сергей Серебренников, сообщил председатель комитета ЖКХ Роман Мельников.

Р. Мельников сообщил, что в комитетах по управлению округами Братска созданы территориальные комиссии, разработаны планы противопаводковых мероприятий. Обеспечена готовность реагирования на любые нештатные ситуации в период весеннего половодья, обозначены территории, которые потенциально подвержены угрозе подтопления. Особое внимание уделяется местам предполагаемого скопления талых вод и подтопления зданий и сооружений.

МБУ «ДСГБ» осуществляется очистка проезжей части, обочин, тротуаров от снега и наката, очистка водоотводных лотков, входных и выходных оголовок водопропускных труб, водопропускных решеток на ливневой канализации, нарезка водоотводных канав в местах дислокации талых вод.

Управляющие организации ведут работы по удалению снежно-ледовых образований с крыш и кровель, козырьков, водостоков, отмосток, внутриквартальных проездов и т. д.

"Специалисты комитетов по управлению округами ежедневно обследуют дороги, кровли домов, придомовые территории, места общего пользования. По результатам обследований управляющим организациям и МБУ «ДСГБ» направляются телефонограммы о выявленных недостатках, собственникам зданий выдаются уведомления. Замечания устраняются оперативно. Возникшие проблемы решаются в рабочем порядке и находятся под постоянным контролем администрации", - сказал Р. Мельников.

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2017-03-29 04:34:16




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