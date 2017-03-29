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Объемы предстоящего ремонта дорог определят в Братске в ближайшее время

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Братск. Сибирские новости - Обследование городских дорог проведут в ближайшее время комитет ЖКХ администрации Братска и комитеты по управлению округами города. Такое указание дал мэр Братска Сергей Серебренников на аппаратном совещании в городской администрации.

По итогам обследования будут определены объемы предстоящего ремонта дорожного полотна. Также будет дана оценка состоянию тех дорог, где ранее проводились ремонтные работы и по которым подрядные организации должны выполнять свои гарантийные обязательства.

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2017-03-29 04:39:00




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