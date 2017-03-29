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На ремонт и строительство дорог Ангарского городского округа направят почти 500 млн рублей

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Ангарск. Сибирские новости - В 2017 году на ремонт и строительство дорог Ангарского городского округа предусмотрено 492 млн руб. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров на оперативном совещании с участием руководителей профильных подразделений администрации, представителей ГИБДД и общественности.

«В этом году, благодаря планомерной работе, удалось привлечь из областного и федерального бюджетов беспрецедентную сумму - 430 млн руб. В областном правительстве отметили, что Ангарский городской округ первый в области приступил к работе по объявлению контрактов по капитальному ремонту дорог. Отличительной особенностью работ предстоящего сезона станет комплексное развитие дорожной сети, где помимо ремонта магистралей предусмотрены пандусы на тротуарах и освещение», - отметил С. Петров.

В этом году Ангарский городской округ из федерального бюджета получит более 163 млн руб. на приведение дорожной сети городской агломерации в соответствие с требованиями транспортно-эксплуатационным показателям. На эти средства в 2017 - 2018 годах продолжатся ремонтные работы на ангарских улицах Ленина, Ворошилова, Московская, Коминтерна, Рыночная, Глинки, Октябрьская, 40 лет Октября, Карла Маркса, участке Московского тракта. В рамках данных работ включены затраты на обустройство пешеходных переходов, замена бортового камня, обустройство ограждения, ремонт наружного освещения. «Ресурсы выделены серьезные. Важно успеть все выполнить в условиях ограниченного периода проведения ремонтных работ и сроков определения подрядчиков», - подчеркнул мэр.

В рамках выделенных средств предусмотрен также ремонт дорог на внегородских территориях и подъездные пути к садоводствам "Зеленая поляна", "Васюки", "Радуга", подъезд к поселку Ключевая на сумму более 60 млн руб.

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2017-03-29 04:42:38




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