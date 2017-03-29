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Финансирование здравоохранения в Иркутской области в прошлом году превысило 44 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году расходы на сферу здравоохранения составили 44,2 млрд руб. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко в ходе итоговой коллегии ведомства.

По словам министра, отрасль финансировалась из бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования (ОМС), доходов от предпринимательской деятельности медицинских учреждений. Преобладают средства ОМС, которые составляют 70%. Из федерального бюджета на территорию области привлечено 2,75 млрд руб., которые были направлены на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования, профилактики ВИЧ-инфекции, решения кадровых вопросов.

По сравнению с 2015 годом в 4,2 раза были увеличены расходы на проведение иммунопрофилактики. Это позволило вакцинировать жителей Иркутской области от пневмококковых инфекций, клещевого энцефалита, в необходимом объеме закупить аллерген туберкулезный для проведения пробы Манту. Дополнительные средства также были направлены на приобретение противогриппозных вакцин.

"На реализацию первого этапа по созданию единой автоматизированной диспетчерской системы скорой медицинской помощи и регионального центра оперативного управления скорой медицинской помощью Иркутской области в прошлом году было направлено 2 млн руб. Ввод в работу этой системы позволит значительно сократить время доезда бригад за счет координации их работы и, конечно, спасти дополнительные жизни", - подчеркнул О. Ярошенко.

Глава ведомства напомнил, что 232 млн руб. были выделены из областного бюджета дополнительно для оснащения палатного блока № 2 Областной клинической больницы. На 26,8 млн руб. увеличились расходы на приобретение лекарственных препаратов граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Дополнительное финансирование (5,7 млн руб.) направлено на приобретение оборудования для новых фельдшерско-акушерских пунктов в 13 населенных пунктах.

"В 2016 году на капитальные ремонты было направлено 231 млн руб. Первоначально эта сумма составляла 83 млн руб., однако мы ежемесячно, проводя кропотливую работу, доказывали необходимость увеличения этой суммы. В результате капитальный ремонт был проведен в 30-ти медицинских организациях", - сообщил министр.

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2017-03-29 04:48:55




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