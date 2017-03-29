Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 29.03.2017, 06:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.94 (-0.09)
EUR 61.81 (-0.15)
10 CNY 82.69 (-0.24)
Информер праздники сегодня

На строительство объектов здравоохранения в Иркутской области в этом году планируется направить 1 млрд рублей

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - На капитальные ремонты объектов здравоохранения в текущем году в Иркутской области планируется направить 480 млн руб. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко в ходе итоговой коллегии ведомства. Он также отметил, что ожидается выделение беспрецедентной суммы в размере 1 млрд руб. на строительство объектов здравоохранения.

Эти средства позволят построить и ввести в эксплуатацию 17 фельдшерско-акушерских пунктов, завершить строительство второй очереди районной больницы с поликлиникой на 200 посещений в смену в поселке Кутулик Аларского района, реконструкцию поликлинического отделения в поселке Мегет, продолжить строительно-монтажные работы детской поликлиники на 350 посещений в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Также запланировано начало строительства детской поликлиники № 9 в Иркутске, здания радиологического корпуса онкологического диспансера, лечебного корпуса на 35 коек Катангской районной больницы. Кроме того, планируется выполнить проектную документацию на строительство туберкулезного отделения Тулунской городской больницы и туберкулезной больницы в Иркутске, филиала поликлиники иркутской городской больницы № 1 (на ул. Дыбовского) и поликлиники в поселке Качуг.

В 2016 году на капитальные ремонты объектов здравоохранения был направлен 231 млн руб. "Первоначально эта сумма составляла 83 млн руб., однако мы ежемесячно, проводя кропотливую работу, доказывали необходимость увеличения этой суммы. В результате капитальный ремонт был проведен в 30-ти медицинских организациях", - подчеркнул министр.

Ссылки по теме:

2017-03-29 04:55:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!