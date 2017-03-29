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Молодежная студия при Братском драмтеатре стала лучшей на фестивале в Новосибирске

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Братск. Сибирские новости - Постановка «Герои нашего времени» молодежной студии «Театр+» при Братском драматическом театре победила в номинации «Лучший спектакль» на III открытом городском фестивале молодежных театров «АПАРТЕ», который на днях прошел в Новосибирске. Спектакль из Братска прошел отбор на фестиваль, выдержав жесткую конкуренцию. Пьесу написали сами воспитанники студии. Это монологи современной молодежи о подвигах и героизме.

Кроме того, сообщает пресс-служба братской администрации, «Театр+» одержал еще одну важную победу - в номинации «Лучший коллектив». Студия участвует в фестивале второй раз. Год назад братчане получили приз в номинации «Лучший ансамбль».

"В Новосибирске хорошие театральные традиции, там театр знают, понимают и поддерживают, - рассказал руководитель студии «Театр +», режиссер Сергей Терпугов. - В этом городе множество любительских театральных студий, которыми руководят профессионалы: режиссеры, педагоги. Уровень фестиваля очень высок, программа насыщенная. Кроме показов спектаклей, идут лекции, творческие встречи, мастер-классы. Поэтому мы ехали в первую очередь не за призами, а чтобы поучиться. Свой спектакль мы готовили целый год, нам очень важно было услышать мнение со стороны. Ребята выступили отлично. Мы, конечно, рады высокой оценке и понимаем свою ответственность, ведь студия работает при Братском драматическом театре, а это обязывает держать высокий уровень".

В ближайшее время студия «Театр +» будет помогать организаторам фестиваля «У БРАТСКОГО МОРЯ», который пройдет в городе с 30 марта по 3 апреля и в котором примут участие театры из Омска, Кемерово, Иркутска, Черемхово и Братска.

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2017-03-29 04:58:05




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