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Линию по переработке опилок и щепы в пеллеты планируется запустить в Черемховском лесхозе

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Иркутск. Сибирские новости - Линию по переработке опилок и щепы в пеллеты планируется запустить в Черемховском лесхозе. Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда на совещании по актуальным вопросам лесного комплекса Иркутской области. Речь, в частности, шла о развитии глубокой переработки леса и иных неотраслевых производств в территориальных подразделениях регионального минлеса.

Сергей Шеверда отметил, что в прошлом году объем инвестиций в Черемховском лесхозе составил около 90 млн руб., а за два месяца текущего года - еще 30 млн руб. В результате на участках лесхоза ведется ремонт гаражей, мастерских, общежитий, закупается новая техника, восстанавливается лесопильное производство.

Напомним, лесоперерабатывающее производство запущено и на базе Усольского лесхоза. В марте на базе Усольского филиала ОГАУ "Ангарское лесохозяйственное объединение" завершены пуско-наладочные работы нового лесоперерабатывающего оборудования. Это две лесопильных линии, способных за одну смену производить в общей сложности до 70 куб. м пиломатериалов. На площади 30 кв. м установлено четыре лесопильных станка и необходимое околостаночное оборудование.

Планируется, что производство обеспечит доской и брусом жителей Усолья-Сибирского и соседних районов. Также местные жители смогут бесплатно получать в лесхозе отходы лесопиления - опилки и горбыль. В качестве сырья будет использована древесина, заготовленная во время санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, в том числе больные и пораженные лесными пожарами деревья. После выхода производства на полную мощность в Усольском филиале будет создано более 20 рабочих мест.

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2017-03-29 05:16:25




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