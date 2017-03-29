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У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено более 1 тыс. животных
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Иркутск. Сибирские новости - В Хомутовском муниципальном образовании, где идет работа по ликвидации очага африканской чумы свиней, на утро 29 марта отчуждено 1053 единицы скотопоголовья. Общая масса составляет 65 тонн.
Межведомственные группы, в составе которых представители оперативных служб, местной и районной администраций, ветслужбы, Россельхознадзора, 28 марта провели 216 подворовых обходов. Всего в ликвидационных работах задействованы 242 человека. Это сотрудники ветеринарной службы Иркутской области, МВД, администрации Хомутовского МО, Россельхознадзора, Министерства сельского хозяйства региона, администрации Иркутского района, Национальной гвардии РФ, Дорожной службы Приангарья. Также в карантинной зоне работают 50 единиц техники.
Обход подворий для выявления, изъятия и уничтожения зараженных свиней продолжается, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Применяются гуманные методы: животное усыпляют с помощью инъекции, а затем тушу утилизируют на специальном полигоне.
Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.
Напомним, в Иркутском районе действует режим чрезвычайной ситуации. В радиусе пяти километров от очага АЧС в деревне Куда Хомутовского МО объявлен карантин.
Владельцам личных подсобных хозяйств Хомутовского МО необходимо предоставлять информацию о свинопоголовье оперативным группам. Из резервного фонда региона пострадавшим фермерам выплатят компенсацию за изъятых свиней по стоимости 150 руб. за килограмм живого веса. В настоящее время заявления на компенсацию принимаются в администрации Хомутовского муниципального образования.
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2017-03-29 05:36:16
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