Капремонт и модернизацию электрических сетей начало «Облкоммунэнерго» в нескольких поселках Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт и модернизацию электрических сетей начали сотрудники «Облкоммунэнерго» в нескольких поселках Иркутской области.
В селе Александровское Боханского района идет реконструкция сетей по улице Дзержинского. Уже установили 20 железобетонных опор, которые должны заменить старые деревянные. Также новые железобетонные опоры устанавливают по улице Заречная в деревне Зорино-Быково Иркутского района. Через несколько недель на новых опорах начнут монтировать самонесущий изолированный провод. Работы проводятся в рамках инвестпрограммы ОГУЭП «Облкоммунэнерго», согобщает пресс-служба предприятия.
"В данных поселках сети не ремонтировались с 80-х годов и находятся в плачевном состоянии. Капитальный ремонт предусматривался еще в инвестпрограмме прошлого года, но предприятие переживало кризис и мы выполнить большую часть ее не смогли. Сейчас ситуация постепенно выправляется и мы приступаем к реализации запланированного, начиная с самых проблемных участков", - комментирует генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов.
Идет капитальный ремонт и модернизация сетей в Ангарском городском округе, в деревне Зуй и микрорайоне Китой. Работы в д. Зуй начали в ноябре прошлого года, сейчас приступили ко второму этапу реконструкции сети. Уже установили 80 новых железобетонных опор и смонтировали новую трансформаторную подстанцию. Монтируется самонесущий изолированный провод на опорах. На третьем этапе планируется установить еще 50 новых опор и две трансформаторных подстанции. Таким образом будет полностью перераспределена нагрузка по улицам деревни, что повысит надежность электроснабжения, а также позволит снизить потери в сетях. В Китое планируется установить 40 новых опор и две трансформаторных подстанции. Работы в д. Зуй и мкр. Китой по графику должны завершиться 31 мая.
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетных организаций. Полезный отпуск электроэнергии составляет 3000 млн. кВт-ч в год.
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2017-03-29 05:44:45