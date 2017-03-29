Музей Русской Америки появится в Иркутске

06:08 - Иркутск. Сибирские новости - Музей Русской Америки появится в Иркутске. Он станет одним из объектов туристического …

Капремонт и модернизацию электрических сетей начало «Облкоммунэнерго» в нескольких поселках Иркутской области

05:44 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт и модернизацию электрических сетей начали сотрудники …

У жителей Иркутского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней отчуждено более 1 тыс. животных

05:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Хомутовском муниципальном образовании, где идет работа по ликвидации очага …

Линию по переработке опилок и щепы в пеллеты планируется запустить в Черемховском лесхозе

05:16 - Иркутск. Сибирские новости - Линию по переработке опилок и щепы в пеллеты планируется запустить в Черемховском …

Молодежная студия при Братском драмтеатре стала лучшей на фестивале в Новосибирске

04:58 - Братск. Сибирские новости - Постановка «Герои нашего времени» молодежной студии «Театр+» …

На строительство объектов здравоохранения в Иркутской области в этом году планируется направить 1 млрд рублей

04:55 - Иркутск. Сибирские новости - На капитальные ремонты объектов здравоохранения в текущем году в Иркутской …

Финансирование здравоохранения в Иркутской области в прошлом году превысило 44 млрд рублей

04:48 - Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году расходы на сферу здравоохранения составили 44,2 млрд руб. Об …

На ремонт и строительство дорог Ангарского городского округа направят почти 500 млн рублей

04:42 - Ангарск. Сибирские новости - В 2017 году на ремонт и строительство дорог Ангарского городского округа …

Объемы предстоящего ремонта дорог определят в Братске в ближайшее время

04:39 - Братск. Сибирские новости - Обследование городских дорог проведут в ближайшее время комитет ЖКХ администрации …

С дорог и придомовых территорий Братска этой зимой вывезено 100 тыс. кубометров снега

04:34 - Братск. Сибирские новости - МБУ «Дорожная служба города Братска» и управляющие компании с …