Музей Русской Америки появится в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Музей Русской Америки появится в Иркутске. Он станет одним из объектов туристического показа в рамках формирования туристического бренда, связанного с историческим прошлым региона как форпоста в освоении Востока России. Эту работу сейчас проводит агентство по туризму Иркутской области.
Как сообщила руководитель агентства Екатерина Сливина на круглом столе «150 лет продаже Русской Америки. Сибирь и Аляска - связь территорий», несколько предложений подготовлено в рамках работы над новым национальным проектом «Байкал: великое озеро великой страны». "С нашей стороны проявлена инициатива по созданию системы объектов туристического показа на Байкальской природной территории. Одной из таких туристических реперных точек, на наш взгляд, должен стать Музей Русской Америки в Иркутске. Наше предложение направлено в Ростуризм, оно рассматривается", - отметила Е. Сливина.
В настоящий момент на государственном уровне создаются предпосылки к формированию новых тенденций в туристической отрасли, идет речь о возможности туризма в арктической зоне. На рынке туризма есть спрос на маршруты на незатронутых территориях, в том числе, связанных с историческим контекстом. Все это позволяет говорить о формировании так называемых «зонтичных» туристических брендов, объединяющих сквозной темой сразу несколько регионов РФ.
"Такую возможность мы увидели во время работы над проектом «Путь Святителя Иннокентия», посвященном 220-летию выдающегося миссионера. На наши предложения по проекту откликнулись все географически связанные с ним регионы. Такой же отклик мы получили на предложение поддержать экспедицию «Байкал - Аляска», - отметила Екатерина Сливина.
По информации пресс-служба областного правительства, проект Музея Русской Америки, включающий создание регионального центра изучения и сохранения культурного наследия этой уникальной территории, был предложен к созданию в областном центре учеными Иркутского госуниверситета. Профессор ИГУ Вадим Шахеров напомнил, что Иркутск является «колыбелью Русской Америки в силу своего административного статуса в ХVIII-ХIX веках: из Иркутска управлялась территория от Енисея до Камчатки».
"Иркутск сохранил ряд уникальных памятников архитектуры, связанных с освоением Северо-Американского континента, в частности, здание по адресу Сурикова, 24, где находилась штаб-квартира Российско-Американской компании. Все эти объекты представляют собой практически готовый туристический маршрут", - пояснил Вадим Шахеров.
"Содействие в формировании экспозиции такого музея может оказать историко-географическая экспедиция «Байкал - Аляска», участникам которой в этом году впервые за 150 лет предстоит пройти путем сибирских купцов. Организаторы экспедиции планируют по ее итогам собрать архив фото и видеоматериала, а также составить туристические путеводители по историческому маршруту, проходящему в границах семи регионов РФ", - отметил руководитель экспедиции «Байкал - Аляска» Анатолий Казакевич.
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2017-03-29 06:08:34