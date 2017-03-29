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Центральный рынок Иркутска в течение двух лет должен повысить выручку на 18 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - МУП «Центральный рынок Иркутска» за 2016 год перечислил в бюджет города более 18 млн руб., из них 15 млн руб. составили арендные платежи за землю, 3,2 млн руб. - налоги в местный бюджет. Снижение к уровню 2015 года составило около 6 млн руб. Как пояснил председатель комитета экономики администрации города Руслан Ким, это вызвано тремя факторами: расторжение договора аренды по производственной базе на улице Пискунова (-3,4 млн руб.), сокращение фонда оплаты труда уменьшило отчисление НДФЛ (-1,3 млн руб.), увеличение платы за аренду земли на 908 тыс. руб.

Планируемый рост отчислений в город на 2017 год составит до 21,7 млн руб.

Снижение чистой прибыли в 2016 году обусловлено значительными затратами на организацию и открытие новых постоянно действующих ярмарочных площадок. Центральный рынок является оператором постоянно действующих 12-ти ярмарок, не считая сезонных.

Кроме того, в течение двух лет планируется увеличение площадей на Центральном рынке, что позволит повысить выручку предприятия на 18 млн руб. На новых площадях будут реализовываться сувенирная продукция и уникальные товары, сделанные в Иркутске в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

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2017-03-29 08:56:21




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