|
..
|Центробанк РФ
|USD
|56.94
|
↓
|
(-0.09)
|EUR
|61.81
|
↓
|
(-0.15)
|10 CNY
|82.69
|
↓
|
(-0.24)
|
Часть программы Байкальского экологического водного форума пройдет в Байкальске
Фото: Иванна Обухович
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, который состоится в сентябре текущего года в Иркутске, обсудили на заседании рабочей группы, которое провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
"В федеральный план Года экологии включены 12 мероприятий от Иркутской области. Одним из ключевых событий этого плана станет Байкальский экологический водный форум, который состоится в рамках празднования 80-летия образования Иркутской области. Мы стараемся, чтобы форум получился результативным, и от того, насколько эффективно он пройдет, зависит состояние озера Байкал, благополучие людей, проживающих на его берегах. Кроме того, мы активно формируем положительный имидж Иркутской области и продвигаем его в туристско-информационном пространстве", - сказал глава региона, открывая заседание.
По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, подготовлен список российских и зарубежных представителей органов исполнительной власти, бизнеса, экспертов, которые будут приглашены на форум. В их числе специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава минприроды РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, председатель СО РАН Михаил Лаврентьев, главы республик Бурятия, Крым, Забайкальского, Приморского, Алтайского, Краснодарского краев, Калининградской области, Санкт-Петербурга.
Концепция вопросов, которые планируется обсудить на форуме, сформирована с учетом острых проблем, требующих на современном этапе конкретных решений. Это развитие туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и обеспечение экологической безопасности, сохранение природно-ресурсного потенциала озера Байкал. Сформирован перечень предложений для проведения пленарного заседания и заседаний круглых столов.
По предложению С. Левченко, ключевой должна стать тема наилучших технологий по очистке сточных вод. В дни форума пройдет выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма». На ней планируются экспозиции компаний из Японии, Франции, Швейцарии, Санкт-Петербурга. Также по предложению губернатора Иркутской области будет проработан вопрос о проведении части программы форума в Байкальске.
Ссылки по теме:
2017-03-29 08:58:30
Комментарии
|
|
С. Левченко: У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности …
Текущую экономическую ситуацию считают неблагоприятной 8% руководителей бизнеса в сфере розничной торговли
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - По мнению большинства руководителей, опрошенных в ходе обследования деловой …
Аэропорт Иркутска готов обслужить в этом году два миллиона пассажиров
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начала работу юбилейная двадцатая выставка «Байкалтур» …
На модернизацию домов культуры направят 70 млн рублей
11:09 - Иркутск. Сибирские новости - На развитие муниципальных домов культуры региона направят 70 млн руб. в …
В Хомутовском МО начались рейды по торговым точкам для выявления мяса непромышленной выработки
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с возникновением очага африканской чумы свиней и введением карантина …
На Кругобайкальской железной дороге ожидается более 11 тыс. туристов
10:48 - Иркутск. Сибирские новости - Более 11 тыс. туристов ожидается в 2017 году на объектах отдыха ВСЖД, расположенных …
В Байкальском регионе за неделю произошло два землетрясения
10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 22 по 28 марта произошло два землетрясения …
На ремонт Центрального рынка Иркутска в ближайшие годы планируется направить около 100 млн рублей
09:00 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций МУП «Центральный рынок Иркутска» в ближайшие …
Часть программы Байкальского экологического водного форума пройдет в Байкальске
08:58 - Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, который состоится …
Центральный рынок Иркутска в течение двух лет должен повысить выручку на 18 млн рублей
08:56 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Центральный рынок Иркутска» за 2016 год перечислил в бюджет …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, без осадков, днем в северных районах местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, в западных и северных районах порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.1
«Ростелеком» продолжает серию бизнес-встреч «Новые возможности развития бизнеса» для представителей госсектора и бизнес-сообщества Иркутске.