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Часть программы Байкальского экологического водного форума пройдет в Байкальске

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, который состоится в сентябре текущего года в Иркутске, обсудили на заседании рабочей группы, которое провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"В федеральный план Года экологии включены 12 мероприятий от Иркутской области. Одним из ключевых событий этого плана станет Байкальский экологический водный форум, который состоится в рамках празднования 80-летия образования Иркутской области. Мы стараемся, чтобы форум получился результативным, и от того, насколько эффективно он пройдет, зависит состояние озера Байкал, благополучие людей, проживающих на его берегах. Кроме того, мы активно формируем положительный имидж Иркутской области и продвигаем его в туристско-информационном пространстве", - сказал глава региона, открывая заседание.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, подготовлен список российских и зарубежных представителей органов исполнительной власти, бизнеса, экспертов, которые будут приглашены на форум. В их числе специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава минприроды РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, председатель СО РАН Михаил Лаврентьев, главы республик Бурятия, Крым, Забайкальского, Приморского, Алтайского, Краснодарского краев, Калининградской области, Санкт-Петербурга.

Концепция вопросов, которые планируется обсудить на форуме, сформирована с учетом острых проблем, требующих на современном этапе конкретных решений. Это развитие туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и обеспечение экологической безопасности, сохранение природно-ресурсного потенциала озера Байкал. Сформирован перечень предложений для проведения пленарного заседания и заседаний круглых столов.

По предложению С. Левченко, ключевой должна стать тема наилучших технологий по очистке сточных вод. В дни форума пройдет выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма». На ней планируются экспозиции компаний из Японии, Франции, Швейцарии, Санкт-Петербурга. Также по предложению губернатора Иркутской области будет проработан вопрос о проведении части программы форума в Байкальске.

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2017-03-29 08:58:30




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