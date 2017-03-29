С. Левченко: У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности …

Текущую экономическую ситуацию считают неблагоприятной 8% руководителей бизнеса в сфере розничной торговли

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - По мнению большинства руководителей, опрошенных в ходе обследования деловой …

Аэропорт Иркутска готов обслужить в этом году два миллиона пассажиров

11:15 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начала работу юбилейная двадцатая выставка «Байкалтур» …

На модернизацию домов культуры направят 70 млн рублей

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - На развитие муниципальных домов культуры региона направят 70 млн руб. в …

В Хомутовском МО начались рейды по торговым точкам для выявления мяса непромышленной выработки

10:49 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с возникновением очага африканской чумы свиней и введением карантина …

На Кругобайкальской железной дороге ожидается более 11 тыс. туристов

10:48 - Иркутск. Сибирские новости - Более 11 тыс. туристов ожидается в 2017 году на объектах отдыха ВСЖД, расположенных …

В Байкальском регионе за неделю произошло два землетрясения

10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 22 по 28 марта произошло два землетрясения …

На ремонт Центрального рынка Иркутска в ближайшие годы планируется направить около 100 млн рублей

09:00 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций МУП «Центральный рынок Иркутска» в ближайшие …

Часть программы Байкальского экологического водного форума пройдет в Байкальске

08:58 - Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, который состоится …

Центральный рынок Иркутска в течение двух лет должен повысить выручку на 18 млн рублей

08:56 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Центральный рынок Иркутска» за 2016 год перечислил в бюджет …