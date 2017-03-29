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На ремонт Центрального рынка Иркутска в ближайшие годы планируется направить около 100 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций МУП «Центральный рынок Иркутска» в ближайшие несколько лет на ремонт составит около 100 млн руб. Средства будут направлены на замену кровли, холодильного оборудования, реконструкцию систем вентиляции, кондиционирования, канализации, водоснабжения. Об этом на депутатских слушаниях в среду сообщил председатель комитета экономики администрации города Руслан Ким.

Значительные средства на ремонтные работы на текущий и капитальный ремонты также были направлены в 2016 году. За счет средств предприятия на сумму 17,9 млн руб. произведены работы на автостоянке, ремонт гардероба, камер хранения, отдела рубки, общественных туалетов. Эти направления являлись приоритетными для повышения качества предоставляемых услуг арендаторам и населению, пояснил Р. Ким.

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2017-03-29 09:00:06




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