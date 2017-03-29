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С. Левченко: У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности …
Текущую экономическую ситуацию считают неблагоприятной 8% руководителей бизнеса в сфере розничной торговли
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - По мнению большинства руководителей, опрошенных в ходе обследования деловой …
Аэропорт Иркутска готов обслужить в этом году два миллиона пассажиров
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начала работу юбилейная двадцатая выставка «Байкалтур» …
На модернизацию домов культуры направят 70 млн рублей
11:09 - Иркутск. Сибирские новости - На развитие муниципальных домов культуры региона направят 70 млн руб. в …
В Хомутовском МО начались рейды по торговым точкам для выявления мяса непромышленной выработки
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с возникновением очага африканской чумы свиней и введением карантина …
На Кругобайкальской железной дороге ожидается более 11 тыс. туристов
10:48 - Иркутск. Сибирские новости - Более 11 тыс. туристов ожидается в 2017 году на объектах отдыха ВСЖД, расположенных …
В Байкальском регионе за неделю произошло два землетрясения
10:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 22 по 28 марта произошло два землетрясения …
На ремонт Центрального рынка Иркутска в ближайшие годы планируется направить около 100 млн рублей
09:00 - Иркутск. Сибирские новости - Объем инвестиций МУП «Центральный рынок Иркутска» в ближайшие …
Часть программы Байкальского экологического водного форума пройдет в Байкальске
08:58 - Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, который состоится …
Центральный рынок Иркутска в течение двух лет должен повысить выручку на 18 млн рублей
08:56 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Центральный рынок Иркутска» за 2016 год перечислил в бюджет …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, без осадков, днем в северных районах местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, в западных и северных районах порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.1
«Ростелеком» продолжает серию бизнес-встреч «Новые возможности развития бизнеса» для представителей госсектора и бизнес-сообщества Иркутске.