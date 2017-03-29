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В Байкальском регионе за неделю произошло два землетрясения

Фото: Байкальский филиал геофизической службы СО РАН
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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 22 по 28 марта произошло два землетрясения со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 5,1 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Толчки были зафиксированы 22 марта силой 5,9 балла в эпицентра, а также 27 марта - 4,3 балла. В населенных пунктах землетрясения не ощущались.

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2017-03-29 10:45:52




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