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На Кругобайкальской железной дороге ожидается более 11 тыс. туристов

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Иркутск. Сибирские новости - Более 11 тыс. туристов ожидается в 2017 году на объектах отдыха ВСЖД, расположенных на Кругобайкальской железной дороге. С каждым годом популярность КБЖД растет: в 2014 году объекты отдыха посетило 5 тыс. туристов, в 2016 году - уже 8,1 тыс. человек.

Эти данные озвучил первый заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Михаил Панов на выставке «Байкалтур», которая ежегодно проходит в Иркутске в преддверии туристического сезона.

Он подчеркнул, что тема развития туризма очень актуальна для ВСЖД. С каждым годом идет увеличение количества маршрутов по Кругобайкальской железной дороге: в 2014 году было назначено 140 поездов, в 2015 году - 155 поездов, в 2016 году - 231, на сезон 2017 года запланировано 252 поезда.

Для повышения туристической привлекательности инфраструктура КБЖД постепенно приводится к ретро-стилю. Благоустройство идет в несколько этапов по единому дизайн-проекту и коснется 11-ти остановочных пунктов КБЖД.

В 2016 году был завершен первый этап: в новом облике представлены 2 станции и 7 остановочных пунктов. В 2017 - 2018 годах будет выполнен ремонт на 5 платформах, установлены информационные стенды с историческими фактами на 3 языках (русский, английский, китайский) и эко-плакаты на 2 остановочных пунктах.

За период 2014 - 2016 годов в ремонт и обновление туристической инфраструктуры ВСЖД было вложено 22 млн руб., на 2017 год запланировано проведение ремонтных работ на сумму 35 млн руб.

Развивать туристический потенциал регионов, по которым проходит ВСЖД, железнодорожники считают важной задачей, поскольку это повысит туристическую привлекательность Прибайкалья, а значит, будет способствовать их экономическому росту.

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2017-03-29 10:48:05




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