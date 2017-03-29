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В Хомутовском МО начались рейды по торговым точкам для выявления мяса непромышленной выработки

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с возникновением очага африканской чумы свиней и введением карантина в Хомутовском МО Иркутского района проводятся мероприятия по мониторингу торговых точек, чтобы выявить факты реализации мясной продукции непромышленной выработки. В работах задействованы сотрудники ветнадзора, службы ветеринарии, Россельхознадзора и представитель отдела по потребительскому рынку Управления сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского района.

Согласно указу губернатора Иркутской области, в радиусе 100 км от очага АЧС запрещена реализация мяса свиней непромышленного производства. Если подобные факты будут выявлены, продукцию изымут и утилизируют. Предпринимателя привлекут к административной ответственности.

На данный момент установлено, что в пятикилометровой зоне от очага заболеваемости магазины, в которых продавали свежую мясную продукцию, приостановили свою работу. Такое решение владельцы торговых точек приняли добровольно, сообщает пресс-служба районной администрации.

Также стало известно, что в Хомутовском МО хозяева 172 частных подворьев подали заявления на денежную компенсацию после отчуждения поголовья свиней. Средства им перечислят в течение 30 дней. Прием заявлений организован в здании администрации Хомутово.

Продолжаются работы по ликвидации очага африканской чумы свиней. Межведомственные группы проводят подворовые обходы для выявления и отчуждения поголовья свиней, действуют блокпосты на въезде в карантинную зону, функционирует оперативный штаб в администрации муниципалитета.

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2017-03-29 10:49:59




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