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На модернизацию домов культуры направят 70 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - На развитие муниципальных домов культуры региона направят 70 млн руб. в качестве субсидий из федерального и областного бюджетов. Список учреждений, которые получат эти деньги, утвердило правительство Иркутской области. Об этом сообщила министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.

Из областного бюджета поступят 46,5 млн руб. в рамках реализации проекта «100 модельных домов культуры Приангарью». Их получат 52 муниципальных учреждений культуры. В 47 из них дополнительно поступит субсидия из средств федерального бюджета в рамках проекта «Местный дом культуры». На основании соглашения с министерством культуры РФ в целях развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры малых городов Иркутской области будет выделено 23,2 млн руб.

Суммы, которые поступят в учреждения, уже известны. Размер федеральной субсидии для каждого дома культуры составит 492,5 тыс. руб., на эти деньги можно приобрести звуковое и световое оборудование.

Финансовая поддержка региона составит 895 тыс. руб. Их направят на покупку музыкальных инструментов, кресел, одежды сцены, мебели, оргтехники, а также сценических костюмов и обуви.

"Проект «100 модельных домов культуры Приангарью» уникальный. Он поддержан правительством региона и Законодательным Собранием Иркутской области. Реализуется с 2011 года только на территории нашего региона. За эти годы его участниками стали уже 200 учреждений культуры. Проект, безусловно, доказал свою эффективность. Замечательно, что в 2017 году весомым подспорьем нашим домам культуры станут федеральные деньги", - отметила О. Стасюлевич.

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2017-03-29 11:09:32




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