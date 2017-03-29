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Аэропорт Иркутска готов обслужить в этом году два миллиона пассажиров

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начала работу юбилейная двадцатая выставка «Байкалтур» - уникальная деловая площадка для профессионалов отрасли в преддверии высокого туристического сезона. Среди тех, кто приветствовал гостей и участников на открытии «Байкалтура» был первый заместитель генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексей Куликов.

"Аэропорт является активным участником процесса туристического обмена, также, как и полноправным участником этой выставки, - заявил А. Куликов. - 31 марта в рамках «Байкалтура» пройдет II Международный форум «Время отдыхать на Байкале!». На площадке аэропорта соберутся представители авиационного бизнеса и туриндустрии России, Китая, Кореи, Монголии, Германии, чтобы выработать согласованную программу действий по развитию как въездного, так и выездного туризма Байкальского региона. От того, как мы вместе поработаем, во многом будет зависеть рост турпотока. Что касается аэропорта «Иркутск», мы готовы принять в этом году два миллиона пассажиров".

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2017-03-29 11:15:47




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