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Текущую экономическую ситуацию считают неблагоприятной 8% руководителей бизнеса в сфере розничной торговли
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Иркутск. Сибирские новости - По мнению большинства руководителей, опрошенных в ходе обследования деловой активности, в розничной торговле сложилась удовлетворительная экономическая ситуация. В то же время 5% респондентов считают ее благоприятной, 8% - неблагоприятной. Обследование опубликовал Иркутскстат.
И в оценке других показателей деятельности наблюдается небольшой пессимистический перевес, более выраженный в отношении прибыли, объема продаж в натуральном выражении и торгового оборота.
Кто-то сумел получить прибыль в прежнем размере. Но часто наблюдается ее снижение (45% ответов), тогда как рост прибыли отметили только 8% организаций. Снизилась обеспеченность торговли собственными финансовыми ресурсами.
Стабильный объем реализации сложился почти в каждой второй организации (44%), об уменьшении сообщили 42% респондентов, 14% показали увеличение. Таким образом, баланс оценок отрицательный (минус 28 процентных пунктов).
Треть респондентов признали рост цен на реализуемые товары. Во многом это обусловлено наличием цепочки посредников, непосредственно у изготовителей приобретается лишь 19% товаров.
Ценовой аппетит у представителей торговли разный. Примерно равное количество (соответственно 18% и 17%) высказались за довольно скромный и вполне весомый уровень наценки (в пределах 15% и более 50% к стоимости проданных товаров). Есть промежуточные мнения. Но конкуренция в определенной мере сдерживает рост цен. Фактически чаще всего наценка не превышает 30%.
Желанию повысить цены противостоит конкуренция. Это главный фактор, тормозящий развитие, более сильный, чем недостаточный спрос, высокие налоги, арендная плата или финансовый голод.
Конкурентоспособность своих организаций руководители, в основном, считают средней.
Прогнозируя ситуацию на ближайшую перспективу, большинство стоящих у руля торговли не предвидят изменений. А в числе ожидающих перемен оптимистов вдвое больше по сравнению с теми, кто ждет ухудшения.
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2017-03-29 12:05:05
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