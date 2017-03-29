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С. Левченко: У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности
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Иркутск. Сибирские новости - У Иркутской области есть все шансы подняться в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко, осматривая экспозицию ХХ Международной туристской выставки «Байкалтур».
"В прошлом году Иркутская область переместилась с 36-го на 15-ое место в рейтинге. У нас есть огромный потенциал. Я уверен, что мы сможем войти в тройку лидеров", - сказал С. Левченко.
Главная тема ХХ юбилейной выставки «Байкалтур» - «Великий чайный путь: новые возможности и перспективы». Межрегиональный проект «Великий чайный путь» реализуется при поддержке России, Монголии и Китая. "Иркутская область заинтересована в реализации проекта «Великий чайный путь». У нас разработаны тематический туристический маршрут, экскурсионная программа, открыт Музей чая. Проект способствует укреплению международных связей, расширению туристского обмена, привлечению инвестиций и увеличению вклада туризма в экономику и социальную сферу", - сказал губернатор.
Свои экспозиции на выставке представили муниципалитеты Иркутской области, представители из разных городов России, а также Китая, Монголии, Кореи.
Приветствуя участников и гостей выставки, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев отметил, что Иркутская область активно развивает туристическое направление. "У нас в стране очень много интересных мест, и одно из них - уникальный Байкал. Об этом нужно рассказывать людям. Иркутская область движется в правильном направлении. На этой выставке представлены несколько могучих туристских образов: Байкал, Сибирь и «Великий чайный путь»", - подчеркнул С. Корнеев.
Сейчас агентство по туризму Иркутской области прорабатывает вопрос перераспределения турпотока, чтобы привлекать туристов не только на территории, прилегающие к Байкалу.
Напомним, тема развития туризма была затронута в Послании губернатора о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в 2017 году. Сергей Левченко поручил правительству Иркутской области разработать Стратегию по развитию туризма региона. Губернатор особо подчеркнул, что реализация планов по развитию туризма на Байкале не должна строиться на потребительском отношении к озеру.
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2017-03-29 12:11:16
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